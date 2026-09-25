दिल्ली: 14 साल की लड़की ने पड़ोसी पर लगाया दुष्कर्म का आरोप, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली Published by: Vijay Singh Pundir Updated Fri, 25 Sep 2026 12:20 PM IST
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दिल्ली के पश्चिम विहार इलाके में 14 साल की एक नाबालिग लड़की ने आरोप लगाया है कि उसके पड़ोसी ने उसका यौन उत्पीड़न किया। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया।
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शिकायत के मुताबिक, लड़की ने इस घटना के बारे में अपने परिवार को बताया और आरोप लगाया कि पड़ोसी ने धमकी दी थी कि अगर उसने इस बारे में किसी को बताया तो उसे नुकसान पहुंचाया जाएगा।
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पुलिस ने बताया कि लड़की का मेडिकल टेस्ट कराया गया। आरोपी पड़ोसी को दो दिन पहले गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था।