दिल्ली: 14 साल की लड़की ने पड़ोसी पर लगाया दुष्कर्म का आरोप, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार

दिल्ली के पश्चिम विहार इलाके में 14 साल की एक नाबालिग लड़की ने आरोप लगाया है कि उसके पड़ोसी ने उसका यौन उत्पीड़न किया। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया।

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