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Chhath Mahaparv: Ghat at ITO in Delhi illuminated with vibrant, multi-colored lights
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छठ महापर्व: दिल्ली में आईटीओ पर घाट रंग-बिरंगी रोशनी से जगमगाया
लोक आस्था के महापर्व छठ की तैयारियों के बीच शनिवार को राजधानी दिल्ली के आईटीओ स्थित छठ घाट रंग-बिरंगी रोशनी से जगमगाता नजर आया। आकर्षक विद्युत सज्जा से सजा घाट श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र बना रहा। रात के अंधेरे में रोशनी से नहाए घाट की मनमोहक छटा देखते ही बन रही थी।
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