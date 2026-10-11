कनॉट प्लेस में प्रदर्शन के बीच हलचल: पालिका बाजार पहुंचे आला अधिकारी, प्रदर्शनकारियों को डिटेन करने की कोशिश

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पालिका बाजार में प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिए आला अधिकारी भारी पुलिस बल के साथ पहुंचे। अधिकारियों ने इस मामले में कोई भी बयान देने से मना कर दिया। वहीं, प्रदर्शन के बीच कनॉट प्लेस में घूमने आए कुछ लोगों को भी पुलिस ने हिरासत में लेने की कोशिश की। इसे लेकर पुलिस और लोगों के बीच झड़प की स्थिति बन गई। लोगों के विरोध के बाद पुलिस ने उन्हें छोड़ दिया।

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