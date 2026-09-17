दरगाह में छिपा है खजाना?: लालच में शरारती तत्वों ने पहाड़ी पर जाकर कर दी तोड़फोड़, गुस्से में गांववाले
ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से मामले का संज्ञान लेकर मौके का निरीक्षण कराने और घटना की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। साथ ही, दरगाह में तोड़फोड़ करने वालों की पहचान कर उनके खिलाफ नियमानुसार कानूनी कार्रवाई करने की मांग उठाई गई है।
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हरियाणा के नूंह स्थित खंड के गांव खेड़ला से कुछ दूरी पर अरावली पर्वत क्षेत्र में स्थित एक पुरानी दरगाह में कथित तौर पर शरारती तत्वों द्वारा तोड़फोड़ किए जाने का मामला सामने आया है। ग्रामीण रुकमुद्दीन खेड़ा ने आरोप लगाया कि कुछ लोगों ने दरगाह के अंदर बनी पुरानी संरचना को नुकसान पहुंचाकर वहां खजाना तलाशने की कोशिश की है। घटना की जानकारी मिलने के बाद ग्रामीणों में रोष है।
काफी पुरानी है दरगाह
रुकमुद्दीन खेड़ा ने बताया कि अरावली की पहाड़ियों में स्थित यह दरगाह काफी पुरानी है और स्थानीय लोगों की आस्था से जुड़ी हुई है। आरोप है कि असामाजिक तत्वों ने दरगाह परिसर में तोड़फोड़ कर पुरानी संरचना को क्षतिग्रस्त किया। उन्होंने कहा कि ऐतिहासिक एवं धार्मिक स्थलों के साथ इस तरह की हरकत किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जानी चाहिए।
ग्रामीणों ने की कार्रवाई की मांग
ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से मामले का संज्ञान लेकर मौके का निरीक्षण कराने और घटना की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। साथ ही, दरगाह में तोड़फोड़ करने वालों की पहचान कर उनके खिलाफ नियमानुसार कानूनी कार्रवाई करने की मांग उठाई गई है। ग्रामीणों का कहना है कि ऐसे स्थलों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन को आवश्यक कदम उठाने चाहिए।
थाना प्रभारी कुलदीप का कहना है कि मामला संज्ञान में नहीं हैं और ना ही ऐसी कोई शिकायत मिली है। अगर कोई शिकायत मिलेगी तो उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी।