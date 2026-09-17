दरगाह में छिपा है खजाना?: लालच में शरारती तत्वों ने पहाड़ी पर जाकर कर दी तोड़फोड़, गुस्से में गांववाले

हरियाणा के नूंह स्थित खंड के गांव खेड़ला से कुछ दूरी पर अरावली पर्वत क्षेत्र में स्थित एक पुरानी दरगाह में कथित तौर पर शरारती तत्वों द्वारा तोड़फोड़ किए जाने का मामला सामने आया है। ग्रामीण रुकमुद्दीन खेड़ा ने आरोप लगाया कि कुछ लोगों ने दरगाह के अंदर बनी पुरानी संरचना को नुकसान पहुंचाकर वहां खजाना तलाशने की कोशिश की है। घटना की जानकारी मिलने के बाद ग्रामीणों में रोष है।

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