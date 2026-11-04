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अमर उजाला के उद्यमी संवाद में शहर की महिला उद्यमियों ने रखी अपनी समस्याएं
ग्रेटर नोएडा में महिला उद्यमी अलग-अलग क्षेत्र में उद्योग लगाकर नए-नए कीर्तिमान स्थापित कर रही है, लेकिन इन महिला उद्यमियों का कहना है कि अगर महिला उद्यम को साकार करना है तो सुरक्षा के साथ सुविधाओं का विशेष ध्यान रखना होगा। अभी उद्योग लगाने में काफी संघर्ष करना पड़ रहा है। छोटे-छोटे काम के लिए विभागों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। भूखंड उपलब्ध नहीं है। प्राधिकरण के साथ सरकार को इस पर ध्यान देने की जरूरत है।
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