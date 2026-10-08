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नोएडा में वॉलीबॉल चैंपियंस लीग शुरू, एम्पेरिया मराठा ने जीता

Thu, 08 Oct 2026 11:08 PM IST
विकास कुमार
Vikas Kumar विकास कुमार
Updated Thu, 08 Oct 2026 11:08 PM IST
Volleyball Champions League kicks off in Noida; Imperia Maratha wins
नोएडा सेक्टर-21ए नोएडा स्टेडियम के इंडोर स्टेडियम में मंगलवार को वॉलीबॉल चैंपियंस लीग का शुभारंभ हुआ, जिसमें बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद मुख्य अतिथि रहे। पहले मुकाबले में एम्पेरिया मराठा ने पंजाब एयरोस्ट्राइकर्स को 2-1 से हराया, जबकि जतिन पाडवाल प्लेयर ऑफ द मैच रहे। दूसरे मुकाबले में तमिल टाइटंस ने हरियाणा हरिकेंस को 2-1 से मात दी, जिसमें तनिष चौधरी प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए। सोनू सूद ने कहा कि लीग से युवा और अनुभवी खिलाड़ियों को प्रतिभा दिखाने का बेहतर मंच मिलेगा और वॉलीबॉल को बढ़ावा मिलेगा।
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