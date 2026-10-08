चलती कार पर आ गिरा ट्रांसफॉर्मर का खंभा: बोनट हुआ चकनाचूर, साहिल चला रहा था गाड़ी; ऐसे हुआ खौफनाक हादसा

पुलिस की कार्रवाई

सूचना मिलते ही पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया। कोतवाली प्रभारी रंजीत सिंह ने बताया कि पुलिस मामले में आवश्यक कार्रवाई कर रही है। पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि बिजली के तार बस में आखिर किस वजह और कैसे अटके थे, ताकि इस मामले में आगे की विधिवत कार्रवाई की जा सके।