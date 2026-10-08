चलती कार पर आ गिरा ट्रांसफॉर्मर का खंभा: बोनट हुआ चकनाचूर, साहिल चला रहा था गाड़ी; ऐसे हुआ खौफनाक हादसा
सूचना मिलते ही पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया। कोतवाली प्रभारी रंजीत सिंह ने बताया कि पुलिस मामले में आवश्यक कार्रवाई कर रही है।
विस्तार
ग्रेटर नोएडा के बिसरख क्षेत्र में गुरुवार को एक बड़ा हादसा होते-होते टल गया। बिजली के तार में एक बस के फंसने के कारण ट्रांसफॉर्मर का खंभा उखड़कर सड़क पर चल रही एक चलती कार के बोनट पर आ गिरा। गनीमत यह रही कि इस भयानक हादसे में कार चालक बाल-बाल बच गया और उसे किसी भी तरह की चोट नहीं आई।
कैसे हुआ हादसा?
दिल्ली निवासी साहिल रस्तोगी गुरुवार को अपनी कार से कृष्ण वाटिका की ओर से क्रॉसिंग रिपब्लिक की तरफ जा रहे थे। इसी दौरान, गांव रिछपाल गढ़ी के पास उनकी कार के आगे चल रही एक बस में बिजली के तार अटक गए। बस के आगे बढ़ने से तार जोर से खिंच गए।
कार के बोनट पर गिरा खंभा
तार खिंचने के कारण बिजली का खंभा और ट्रांसफॉर्मर का हिस्सा उखड़कर सीधे साहिल की कार के बोनट पर आ गिरा, जिससे मौके पर अफरातफरी मच गई।
चालक सुरक्षित, कार क्षतिग्रस्त
अचानक हुए इस हादसे में कार को भारी नुकसान पहुंचा है, लेकिन चालक साहिल रस्तोगी पूरी तरह सुरक्षित हैं और उन्हें खरोंच तक नहीं आई।
पुलिस की कार्रवाई
सूचना मिलते ही पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया। कोतवाली प्रभारी रंजीत सिंह ने बताया कि पुलिस मामले में आवश्यक कार्रवाई कर रही है। पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि बिजली के तार बस में आखिर किस वजह और कैसे अटके थे, ताकि इस मामले में आगे की विधिवत कार्रवाई की जा सके।