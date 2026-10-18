रबूपुरा: पांच मौत मामले में तीन गिरफ्तार

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नगला पदम सिंह गांव में एक परिवार के पांच लोगों की मौत हुई। इस मामले में तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आज पूरे दिन घटनास्थल पर आसपास के लोग, रिश्तेदार और राजनीति से जुड़े लोग पहुंचते रहे।

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