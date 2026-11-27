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डग्गेमार बसों के खिलाफ रोष: नोएडा बस डिपो में रोडवेज कर्मचारियों का धरना, जानें क्या कहा

अनुज कुमार

Updated Fri, 27 Nov 2026 02:46 PM IST Updated Fri, 27 Nov 2026 02:46 PM IST







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नोएडा बस डिपो में रोडवेज कर्मचारियों ने किया धरना प्रदर्शन। लोड फैक्टर पूरा ना होने और देरी के कारण चालक परिचालकों का पैसा काटने को लेकर हो रही परेशानी पर अपनी बात रखी। साथ डग्गेमार बसों और यातायात पुलिस के उन्हें शह देने पर अपना रोष प्रकट किया। ... और पढ़ें

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