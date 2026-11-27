{"_id":"6b0937258dedc30c78019054","slug":"video-registration-of-flats-in-the-supernova-project-in-noida-begins-2026-11-27","type":"video","status":"publish","title_hn":"नोएडा: सुपरनोवा प्रोजेक्ट के फ्लैटों की रजिस्ट्री शुरू, खरीदारों के चेहरे पर लौटी मुस्कान","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

नोएडा के सेक्टर-94 स्थित सुपरटेक के सुपरनोवा प्रोजेक्ट के नोवा ईस्ट और नोवा वेस्ट टावरों में गुरुवार से फ्लैटों की रजिस्ट्री शुरू हो गई। पहले दिन पांच खरीदारों ने अपने फ्लैट की रजिस्ट्री कराई। लंबे समय से अटकी इस प्रक्रिया के शुरू होने से अब शेष 492 फ्लैटों के खरीदारों में भी रजिस्ट्री की उम्मीद जगी है। दिवालिया प्रक्रिया के चलते वर्ष 2019 से फ्लैटों की रजिस्ट्री अटकी हुई थी। ऐसे में करीब छह साल के इंतजार और कानूनी प्रक्रियाओं के बाद खरीदारों को बड़ी राहत मिली है।

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