नोएडा के सेक्टर-94 स्थित सुपरटेक के सुपरनोवा प्रोजेक्ट के नोवा ईस्ट और नोवा वेस्ट टावरों में गुरुवार से फ्लैटों की रजिस्ट्री शुरू हो गई। पहले दिन पांच खरीदारों ने अपने फ्लैट की रजिस्ट्री कराई। लंबे समय से अटकी इस प्रक्रिया के शुरू होने से अब शेष 492 फ्लैटों के खरीदारों में भी रजिस्ट्री की उम्मीद जगी है। दिवालिया प्रक्रिया के चलते वर्ष 2019 से फ्लैटों की रजिस्ट्री अटकी हुई थी। ऐसे में करीब छह साल के इंतजार और कानूनी प्रक्रियाओं के बाद खरीदारों को बड़ी राहत मिली है।

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वर्ष 2019 में फ्लैट खरीदकर यहां रहने पहुंचे नरेश कुमार नंदवानी भी पहले दिन रजिस्ट्री कराने वाले पांच खरीदारों में शामिल रहे। उन्होंने बताया कि पिछले साल दिसंबर में ही सुप्रीम कोर्ट से रजिस्ट्री को लेकर आदेश मिल गया था, लेकिन विभिन्न प्रक्रियाओं और दस्तावेजों के सत्यापन के चलते रजिस्ट्री शुरू होने में समय लग गया। उन्होंने बताया कि सेवानिवृत्ति के बाद उन्होंने यहां फ्लैट खरीदा था। इसके बाद से रजिस्ट्री के लिए लगातार प्रयास कर रहे थे। करीब छह साल के संघर्ष के बाद गुरुवार को आखिरकार उनके नाम पर फ्लैट की रजिस्ट्री हो गई। विज्ञापन



नरेश कुमार ने बताया कि इतने लंबे समय तक इंतजार करने के बाद रजिस्ट्री होना उनके लिए बेहद खुशी का पल है। उनके साथ चार अन्य खरीदारों की भी रजिस्ट्री हुई। रजिस्ट्री शुरू होने से उन सभी लोगों को राहत मिली है, जो लंबे समय से अपने घर के कानूनी मालिकाना हक का इंतजार कर रहे थे। वर्ष 2019 में फ्लैट खरीदकर यहां रहने पहुंचे नरेश कुमार नंदवानी भी पहले दिन रजिस्ट्री कराने वाले पांच खरीदारों में शामिल रहे। उन्होंने बताया कि पिछले साल दिसंबर में ही सुप्रीम कोर्ट से रजिस्ट्री को लेकर आदेश मिल गया था, लेकिन विभिन्न प्रक्रियाओं और दस्तावेजों के सत्यापन के चलते रजिस्ट्री शुरू होने में समय लग गया। उन्होंने बताया कि सेवानिवृत्ति के बाद उन्होंने यहां फ्लैट खरीदा था। इसके बाद से रजिस्ट्री के लिए लगातार प्रयास कर रहे थे। करीब छह साल के संघर्ष के बाद गुरुवार को आखिरकार उनके नाम पर फ्लैट की रजिस्ट्री हो गई।नरेश कुमार ने बताया कि इतने लंबे समय तक इंतजार करने के बाद रजिस्ट्री होना उनके लिए बेहद खुशी का पल है। उनके साथ चार अन्य खरीदारों की भी रजिस्ट्री हुई। रजिस्ट्री शुरू होने से उन सभी लोगों को राहत मिली है, जो लंबे समय से अपने घर के कानूनी मालिकाना हक का इंतजार कर रहे थे।

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