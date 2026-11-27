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दोस्त पुलिस कार्यक्रम: छात्राओं ने किया महिला पुलिस थाने का भ्रमण, पुलिसकर्मियों ने किया जागरूक

Vijay Singh Pundir

Updated Fri, 27 Nov 2026 11:13 AM IST Updated Fri, 27 Nov 2026 11:13 AM IST







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दोस्त पुलिस कार्यक्रम के तहत ग्रीन वैली एकेडमी की छात्राओं ने महिला पुलिस थाने का भ्रमण किया। इस दौरान महिला पुलिसकर्मियों ने छात्राओं को महिला सुरक्षा, साइबर अपराध, हेल्पलाइन नंबर और आत्मरक्षा के प्रति जागरूक किया। साथ ही किसी भी आपात स्थिति में पुलिस से मदद लेने की प्रक्रिया भी समझाई। ... और पढ़ें

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