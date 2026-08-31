{"_id":"6a95ae75d12abd0d2c0fba0c","slug":"video-primary-school-building-in-marhara-village-jewar-has-collapsed-2026-08-31","type":"video","status":"publish","title_hn":"जेवर के मारहरा गांव में प्राथमिक विद्यालय की इमारत ध्वस्त पड़ी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

जेवर के मारहरा गांव में प्राथमिक विद्यालय की इमारत पिछले एक साल से ध्वस्त पड़ी है। भवन के अभाव में बच्चों की पढ़ाई ग्राम पंचायत सचिवालय में अस्थायी व्यवस्था के तहत कराई जा रही है। ग्रामीणों ने बताया कि लंबे समय से नई स्कूल बिल्डिंग के निर्माण की मांग की जा रही है, लेकिन अब तक समस्या का स्थायी समाधान नहीं हुआ। ग्रामीणों ने कहा कि आखिर बच्चों की पढ़ाई कब तक अस्थायी व्यवस्था के भरोसे चलेगी? देखिए ग्रामीणों से एक्सक्लूसिव बातचीत में सामने आई उनकी परेशानी, उम्मीद और जिम्मेदार अधिकारियों से मांग।

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