'हमें 24 घंटे बिजली मिले': डूब क्षेत्र के लोगों ने नोएडा विधायक पंकज सिंह के कार्यालय को घेरा, मांगें रखीं

बिजली विभाग ने की डूब क्षेत्र में कार्रवाई

डूब क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति को लेकर एक बड़ी समस्या सामने आई है। इन इलाकों में निजी सिंडिकेट द्वारा अवैध मीटर लगाए गए थे। इन्हीं अवैध मीटरों के माध्यम से बिजली की आपूर्ति की जा रही थी। बिजली विभाग ने इसी अवैध आपूर्ति के खिलाफ अभियान चलाया। इस अभियान के तहत हजारों कनेक्शन काटे गए।



प्रदर्शनकारी निवासियों ने अपनी मांगों को विधायक के सामने रखा। उनकी सबसे महत्वपूर्ण मांग 24 घंटे बिजली की उपलब्धता थी। वे चाहते हैं कि उन्हें भी शहर के अन्य हिस्सों की तरह बिजली मिले। इसके साथ ही, निवासियों ने अपने घरों में पक्के बिजली मीटर लगाने की मांग की। उनका तर्क था कि वे वैध निवासी हैं और उन्हें स्थायी समाधान मिलना चाहिए।