'हमें 24 घंटे बिजली मिले': डूब क्षेत्र के लोगों ने नोएडा विधायक पंकज सिंह के कार्यालय को घेरा, मांगें रखीं
नोएडा में मंगलवार को डूब क्षेत्र के निवासियों ने बिजली कटौती के विरोध में विधायक पंकज सिंह के कार्यालय का घेराव किया। उनकी मांग है कि उन्हें 24 घंटे बिजली और पक्के मीटर दिए जाएं।
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डूब क्षेत्र में रहने वाले निवासियों ने विधायक पंकज सिंह के कार्यालय का घेराव किया। यह प्रदर्शन पिछले चार दिनों से बिजली विभाग द्वारा चलाए जा रहे अभियान के विरोध में था। इस अभियान में हजारों बिजली कनेक्शन काट दिए गए हैं।
इन इलाकों में काटी गई बिजली
छिजारसी, चोटपुर और बेहलोलपुर जैसे डूब क्षेत्रों में ये कनेक्शन काटे गए हैं। बिजली न होने के कारण लोगों को रोजमर्रा की जिंदगी जीने में भारी दिक्कत आ रही है। निवासियों का कहना है कि उन्होंने कई साल पहले रजिस्ट्री कराई थी। वे इन क्षेत्रों में लंबे समय से रह रहे हैं। ऐसे में अब बिजली काटने की कोई आवश्यकता नहीं थी।
लोगों की मुख्य मांग है कि उन्हें अन्य लोगों की तरह 24 घंटे बिजली मिलनी चाहिए। उन्होंने यह भी मांग की कि उन्हें पक्के मीटर उपलब्ध कराए जाएं। विधायक के आश्वासन के बाद निवासी अपने घरों को वापस लौट गए।
बिजली विभाग ने की डूब क्षेत्र में कार्रवाई
डूब क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति को लेकर एक बड़ी समस्या सामने आई है। इन इलाकों में निजी सिंडिकेट द्वारा अवैध मीटर लगाए गए थे। इन्हीं अवैध मीटरों के माध्यम से बिजली की आपूर्ति की जा रही थी। बिजली विभाग ने इसी अवैध आपूर्ति के खिलाफ अभियान चलाया। इस अभियान के तहत हजारों कनेक्शन काटे गए।
प्रदर्शनकारी निवासियों ने अपनी मांगों को विधायक के सामने रखा। उनकी सबसे महत्वपूर्ण मांग 24 घंटे बिजली की उपलब्धता थी। वे चाहते हैं कि उन्हें भी शहर के अन्य हिस्सों की तरह बिजली मिले। इसके साथ ही, निवासियों ने अपने घरों में पक्के बिजली मीटर लगाने की मांग की। उनका तर्क था कि वे वैध निवासी हैं और उन्हें स्थायी समाधान मिलना चाहिए।