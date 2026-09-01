नोएडा: किशोरी से दुषकर्म मामले के बाद एआरटीओ ने चलाया अभियान, सीज की गईं आधा दर्जन बसें

किशोरी से दुषकर्म मामले के बाद एआरटीओ ने नोएजा में अभियान चलाया। इस दौरान आधा दर्जन बसें सीज की गईं। इसमें विश्वनाथ ट्रैवल एजेंसी की एक बस भी सीज की गई।

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बताया जा रहा है कि महामाया समेत चिल्ला बॉर्डर और एडवांट पर बिना रोक टोक अवैध रूप से कई बसों का संचालन होता है। ट्रैवल एजेंसियों में मचा हड़कंप मच गया। वह दुकानें बंद करके भागे।