चलती बस में सामूहिक दुष्कर्म: जांच में एक और खुलासा, मयूर विहार तक उतरीं सवारी, दिल्ली जाने वाले थे कई यात्री

अधिकारी ने बताया कि पहला चेक पॉइंट परी चौक से कुछ ही मीटर की दूरी पर था। वहां सड़क किनारे एक पुलिस बूथ और भारी बैरिकेडिंग लगी थी। जांच में बस के रास्ते में पड़ने वाले मुख्य चेक पॉइंट और चौराहों पर उसकी यात्रा को ट्रैक कर रहे हैं। सीसीटीवी में बस के कैद होने की भी जानकारी ली जा रही है। अभी तक की जांच में पता चला है कि मयूर विहार के पास दिल्ली-नोएडा चौराहा के पास सड़क के किनारे भारी बैरिकेडिंग थी, लेकिन रात के समय उस जगह पर कोई पुलिसकर्मी मौजूद नहीं था। चौराहे पर ट्रैफिक सिग्नल पर सीसीटीवी कैमरे भी नहीं थे, जिससे उस रास्ते पर बिना निगरानी के बस वहां से गुजरी। जांच के मुताबिक, कश्मीरी गेट पर जहां यात्रा खत्म हुई वहां भी कोई वैरिकेडिंग या चेक पॉइंट नहीं था।