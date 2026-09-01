गौतम बुद्ध नगर स्वाइन फ्लू का खतरा: तीन दिन में 19 मरीज मिले, कुल संख्या 209 हुई; सतर्कता बढ़ाने के निर्देश

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सीएमओ डॉ. मदन मोहन मणि त्रिपाठी ने बताया स्वाइन फ्लू की एंटीजन जांच के लिए रैपिड एंटीजन किट स्वास्थ्य केंद्रों पर भिजवा दी गई है। आरटीपीसीआर जांच करवानी होगी तब मरीज का सैंपल चाइल्ड पीजीआई की लैब भेजा जाएगा। डॉक्टरों ने सलाह दी है कि तेज बुखार, लगातार खांसी, गले में दर्द, सांस लेने में घबराहट या शरीर में दर्द और अधिक कमजोरी महसूस हो रही है तो तुरंत डॉक्टर को दिखाएं।सीएमओ ने बताया कि स्वास्थ्य महानिदेशालय की ओर से स्वाइन फ्लू से बचाव के लिए स्टाफ को सीजनल इंफ्लुएंजा वैक्सीन लगाने के लिए निर्देश दिए गए हैं। जरूरत पड़ने पर संबंधित स्टाफ को इंफ्लुएंजा वैक्सीन लगाई जाएगी।