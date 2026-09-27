नोएडा के सबसे पुराने सेक्टर 12 में पानी से लेकर पार्क और पार्किंग सब बदहाल

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नोएडा शहर के पुराने सेक्टरों का विकास देख रेख की कमी से अब बीमार होने लगा है। गंदे पानी की आपूर्ति से लेकर अवैध अतिक्रमण की चपेट में आए सेक्टर 12 के निवासियों ने 12 समस्याएं गिनाईं। उनका दावा है कि इसको लेकर कई बार नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों से शिकायत की, लेकिन सालभर बीत गया, कोई समाधान नहीं हुआ।

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