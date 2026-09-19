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Hindi News ›   Video ›   Delhi NCR ›   Noida News ›   Office bearers of the BKU will stage protest at Collectorate in Greater Noida on September 23

ग्रेटर नोएडा: 23 सितंबर को भाकियू कृषक के पदाधिकारी कलेक्ट्रेट पर करेंगे प्रदर्शन

Sat, 19 Sep 2026 06:43 PM IST
Rahul Kumar Tiwari
Rahul Kumar Tiwari Rahul Kumar Tiwari
Updated Sat, 19 Sep 2026 06:43 PM IST
Office bearers of the BKU will stage protest at Collectorate in Greater Noida on September 23
ग्रेटर नोएडा में 10 फीसदी भूखंड समेत मांगों को लेकर भारतीय किसान यूनियन कृषक के पदाधिकारी 23 सितंबर को कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन करेंगे। अपनी मांगों का एक ज्ञापन जिलाधिकारी को देंगे। उनका कहना है कि अगर उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो आंदोलन चलाया जाएगा। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमन ठाकुर ने बताया कि किसानों की लंबित मांगों को लेकर आगामी 23 सितंबर को सूरजपुर में कलेक्ट्रेट में जिलाधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन किया जाएगा। प्रदर्शन के दौरान संगठन के पदाधिकारी व कार्यकर्ता दुर्गा गोल चक्कर से पैदल मार्च निकालते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचेंगे। वहां पर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा जाएगा। उन्होंने बताया कि जिसमें 10 फीसदी आबादी का प्लाट देने, नए भूमि अधिग्रहण कानून को लागू कराने, क्षेत्र के सर्किल रेट तय करने, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना प्राधिकरण में समान नीति एवं समान मुआवजा दर लागू कराने, स्थानीय युवकों को रोजगार देने की मांग रखी जाएगी। इस अवसर पर राष्ट्रीय संरक्षक हरि प्रताप सिंह छौकर, राष्ट्रीय सलाहकार एवं महासचिव राम भरोसे शर्मा, राष्ट्रीय प्रवक्ता रविंद्र प्रधान, राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहिद खान, राष्ट्रीय संगठन मंत्री सुनील शर्मा समेत पदाधिकारी मौजूद रहे।
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