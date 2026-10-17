नोएडा: विशटाउन में दुर्गा पूजा समारोह शुरू, सांस्कृतिक कार्यक्रम का हुआ आयोजन

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विशटाउन संस्कृति समिति द्वारा दुर्गा पूजा समारोह का शुभारंभ किया गया। मां की पूजा के बाद दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम शुरू हुआ। पर वरिष्ठ पत्रका पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ, जेपी पब्लिक स्कूल की प्रधानाचार्य अंजलि मलिक, एल.बी. गौतम, पी.के. सिन्हा और एयर कमोडोर नृप मेहता सहित कई लोग मौजूद रहे। सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं के विजेताओं को सम्मानित किया गया इस दौरान कई तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

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