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नोएडा में आरजी रेजीडेंसी के दुर्गा पूजा पंडाल में पहुंचे विधायक पंकज सिंह
नोएडा के सेक्टर-120 स्थित आरजी रेजीडेंसी में आयोजित दुर्गा पूजा महोत्सव में नोएडा विधायक पंकज सिंह पहुंचे। यहां बंगो मैत्री कल्चरल सोसाइटी ट्रस्ट की ओर से दुर्गा पूजा पंडाल सजाया गया है। विधायक ने पंडाल में पहुंचकर मां दुर्गा के दर्शन किए और पूजा-अर्चना की। इस दौरान उन्होंने मां दुर्गा से सभी के सुख, शांति और समृद्धि की कामना की। दुर्गा पूजा महोत्सव के आयोजन से सोसाइटी में उत्सव का माहौल बना हुआ है। पूजा पंडाल में श्रद्धालु मां दुर्गा के दर्शन करने पहुंच रहे हैं। बंगो मैत्री कल्चरल सोसाइटी ट्रस्ट की ओर से दुर्गा पूजा के अवसर पर धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। महोत्सव के माध्यम से सोसाइटी के निवासी एक साथ आकर त्योहार की खुशियां साझा कर रहे हैं।
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