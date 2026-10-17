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Hindi News ›   Video ›   Delhi NCR ›   Noida News ›   MLA Pankaj Singh visited Durga Puja pandal at RG Residency in Noida

नोएडा में आरजी रेजीडेंसी के दुर्गा पूजा पंडाल में पहुंचे विधायक पंकज सिंह

Sat, 17 Oct 2026 10:55 PM IST
Digvijay Singh
Digvijay Singh Digvijay Singh
Updated Sat, 17 Oct 2026 10:55 PM IST
MLA Pankaj Singh visited Durga Puja pandal at RG Residency in Noida
नोएडा के सेक्टर-120 स्थित आरजी रेजीडेंसी में आयोजित दुर्गा पूजा महोत्सव में नोएडा विधायक पंकज सिंह पहुंचे। यहां बंगो मैत्री कल्चरल सोसाइटी ट्रस्ट की ओर से दुर्गा पूजा पंडाल सजाया गया है। विधायक ने पंडाल में पहुंचकर मां दुर्गा के दर्शन किए और पूजा-अर्चना की। इस दौरान उन्होंने मां दुर्गा से सभी के सुख, शांति और समृद्धि की कामना की। दुर्गा पूजा महोत्सव के आयोजन से सोसाइटी में उत्सव का माहौल बना हुआ है। पूजा पंडाल में श्रद्धालु मां दुर्गा के दर्शन करने पहुंच रहे हैं। बंगो मैत्री कल्चरल सोसाइटी ट्रस्ट की ओर से दुर्गा पूजा के अवसर पर धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। महोत्सव के माध्यम से सोसाइटी के निवासी एक साथ आकर त्योहार की खुशियां साझा कर रहे हैं।
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