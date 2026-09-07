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डूब क्षेत्र में बिजली-पानी की मांग को लेकर महापंचायत, उमड़ी किसानों और ग्रामीणों की भीड़

नोएडा ब्यूरो

Updated Mon, 07 Sep 2026 07:23 PM IST Updated Mon, 07 Sep 2026 07:23 PM IST







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नोएडा के डूब क्षेत्र में बिजली और पानी की मूलभूत सुविधाओं की मांग को लेकर भारतीय किसान परिषद के अध्यक्ष सुखबीर खलीफा की अगुवाई में किसानों और स्थानीय निवासियों द्वारा पृथला के पास महापंचायत में उमड़ी भीड़। ... और पढ़ें

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