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नोएडा स्टेडियम में 26वें कैप्टन शशिकांत क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल, विजेताओं को मिले पुरस्कार

अनुज कुमार

Updated Thu, 22 Oct 2026 07:11 PM IST Updated Thu, 22 Oct 2026 07:11 PM IST







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नोएडा स्टेडियम में 26वें कैप्टन शशिकांत क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल संपन्न हुआ। खुराट-11 ने यह टूर्नामेंट जीता, जबकि पायनियर क्रिकेट क्लब उपविजेता रही। रोमांचक मुकाबले के बाद विजेता और उपविजेता टीमों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। ... और पढ़ें

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