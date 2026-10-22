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ग्रेटर नोएडा: सोसायटी में फ्लैट से नकदी, ज्वेलरी समेत करीब एक करोड़ का सामान चोरी, जांच में जुटी पुलिस

Thu, 22 Oct 2026 01:36 PM IST
Vijay Singh Pundir अमर उजाला नेटवर्क, ग्रेटर नोएडा
अमर उजाला नेटवर्क, ग्रेटर नोएडा Published by: Vijay Singh Pundir Updated Thu, 22 Oct 2026 01:36 PM IST
सार

घटना की सूचना प्राप्त होते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई है। टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण करने के साथ ही वहां से साक्ष्य जुटाने की कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाल रही है।

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Items worth one crore stolen from a flat in a Greater Noida society
फ्लैट से एक करोड़ की चोरी - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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एटीएस डोल्से सोसायटी में एक फ्लैट से नकदी ज्वेलरी समेत करीब एक करोड़ रुपये कीमत के सामान की चोरी का मामला सामने आया है। चोरी की वारदात फ्लैट नंबर 5042 में होने की जानकारी है। मामले की सूचना मिलने के बाद सूरजपुर कोतवाली पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण कर जांच शुरू कर दी।

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पुलिस के अनुसार, घटना की सूचना प्राप्त होते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई है। टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण करने के साथ ही वहां से साक्ष्य जुटाने की कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाल रही है। ताकि वारदात से जुड़े संदिग्धों के बारे में जानकारी जुटाई जा सके।
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बताया जा रहा है कि फ्लैट से चोरी हुए सामान की कीमत करीब एक करोड़ रुपये है। हालांकि, चोरी हुए सामान की वास्तविक कीमत और उसमें शामिल सामान का पूरा विवरण जांच पूरी होने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा। पुलिस ने मामले में उपलब्ध तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस यह भी पता लगाने का प्रयास कर रही है कि वारदात कब हुई और चोर किस तरह फ्लैट में दाखिल हुए। इसके अलावा सोसायटी में आने-जाने वाले लोगों, सुरक्षा व्यवस्था और सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग की जांच की जा रही है। 
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पुलिस अधिकारियों का कहना है कि घटनास्थल से साक्ष्य संकलित किए जा रहे हैं। मामले में प्राप्त तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। पुलिस की जांच के बाद ही चोरी की पूरी स्थिति और वारदात में शामिल लोगों के बारे में स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।

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