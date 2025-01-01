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ग्रेटर नोएडा: एक मूर्ति यूटर्न पर कार में लगी आग, दशहरा मेले से लौट रहे लोग जाम में फंसे, वाहनों की लंबी कतार

Wed, 21 Oct 2026 12:05 AM IST
Digvijay Singh अमर उजाला नेटवर्क, ग्रेटर नोएडा
अमर उजाला नेटवर्क, ग्रेटर नोएडा Published by: Digvijay Singh Updated Wed, 21 Oct 2026 12:05 AM IST
सार

ग्रेटर नोएडा वेस्ट में मंगलवार रात एक मूर्ति यूटर्न के पास चलती कार के इंजन में आग लगने से अफरातफरी मच गई। कार के बोनट से अचानक धुआं निकलने के बाद आग की लपटें उठने लगीं। खतरे को भांपकर कार सवार ने तुरंत बाहर निकलकर अपनी जान बचाई।

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Car catches fire at Ek Murti U-turn people returning from Dussehra fair get stuck in a traffic jam leading to
कार में लगी आग - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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ग्रेटर नोएडा वेस्ट में मंगलवार रात एक मूर्ति यूटर्न के पास चलती कार के इंजन में आग लगने से अफरातफरी मच गई। कार के बोनट से अचानक धुआं निकलने के बाद आग की लपटें उठने लगीं। खतरे को भांपकर कार सवार ने तुरंत बाहर निकलकर अपनी जान बचाई। सूचना पर पहुंची दमकल की टीम ने करीब 10 मिनट में आग पर काबू पा लिया। घटना में कोई जनहानि नहीं हुई। वहीं, दशहरा मेले के चलते पहले से ही मुख्य मार्ग पर वाहनों का दबाव था। कार में आग लगने के बाद यातायात कुछ देर के लिए रोके जाने से जाम की स्थिति और गंभीर हो गई। इससे रावण दहन देखने जा रहे और मेले से लौट रहे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा।

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जानकारी के अनुसार मंगलवार रात करीब 7:45 बजे एक कार एक मूर्ति यूटर्न के पास से गुजर रही थी। इसी दौरान कार के बोनट से धुआं निकलने लगा। कुछ ही देर में इंजन के पास आग भड़क उठी। कार सवार ने सूझबूझ दिखाते हुए तत्काल वाहन से बाहर निकलकर खुद को सुरक्षित किया। चालक ने कार में सवार महिला और उसके बच्चे को भी सुरक्षित निकाला। वहीं घटना की सूचना दमकल विभाग को दी गई। मौके पर पहुंची टीम ने आग बुझाई। आग बुझाने के दौरान सुरक्षा के मद्देनजर कुछ देर के लिए यातायात रोकना पड़ा। 
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मेले की भीड़ से पहले ही लगा था जाम
दशहरा पर्व पर रावण दहन देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग ग्रेटर नोएडा वेस्ट के विभिन्न आयोजन स्थलों पर पहुंचे थे। इसके चलते ईकोटेक-12 से एक मूर्ति गोलचक्कर तक मुख्य मार्ग पर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। इस बीच कार में आग लगने की घटना से यातायात प्रभावित हुआ और वाहन चालकों को जाम में फंसना पड़ा। एसीपी ट्रैफिक पवन कुमार ने बताया कि कार में लगी आग को बुझा दिया गया है। घटना में कोई जनहानि नहीं हुई। यातायात पुलिस ने मौके पर पहुंचकर व्यवस्था संभाली और यातायात को सामान्य कराया।

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