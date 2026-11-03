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इमरान हत्याकांड: जेवर में 25 हजार के इनामी दो आरोपी पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार, जानें पुलिस ने क्या कहा

अनुज कुमार

Updated Tue, 03 Nov 2026 07:12 PM IST Updated Tue, 03 Nov 2026 07:12 PM IST







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जेवर में हिस्ट्रीशीटर इमरान हत्याकांड के दो आरोपी पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किए गए हैं। उन्होंने 7 अक्तूबर को जहांगीरपुर इलाके में पिता की मौत का बदला लेने के लिए वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस ने इन आरोपियों पर 25-25 हजार रुपये का इनाम रखा था। ... और पढ़ें