महर्षि यूनिवर्सिटी में 'हनुमान अंश' की टीम ने स्टूडेंट्स से की बातचीत

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महर्षि यूनिवर्सिटी ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नोएडा कैंपस में फिल्म ‘हनुमान अंश’की टीम के साथ स्टूडेंट्स के लिए एक विशेष इंटरैक्शन कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में फिल्म की टीम ने स्टूडेंट्स के साथ फिल्म बनाने के अपने अनुभव, शूटिंग के दौरान आई चुनौतियों और फिल्म से जुड़े आध्यात्मिक अनुभव साझा किए।

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