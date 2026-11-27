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अपनी 13 सूत्रीय मांगों को लेकर शुक्रवार को रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तर प्रदेश के आह्वान पर ग्रेटर नोएडा बस अड्डे पर संविदा चालक और परिचालकों ने धरना दिया। कर्मचारी सुबह 12 बजे से दोपहर तीन बजे तक धरने पर बैठे रहे। इस दौरान उन्होंने अपनी मांगों के समर्थन में आवाज उठाई। धरने के चलते विभिन्न मार्गों पर रोडवेज बसों का संचालन प्रभावित रहा। बसों की संख्या कम होने से परी चौक पर यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा।

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