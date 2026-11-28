Noida News: कांग्रेस नेताओं से मिले राहुल
नोएडा ब्यूरो
Updated Sat, 28 Nov 2026 08:04 PM IST
Updated Sat, 28 Nov 2026 08:04 PM IST
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फोटो
नोएडा (संवाद)।
अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर एवं वरिष्ठ कांग्रेस नेता एडवोकेट दिनेश अवाना ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से मुलाकात की। इस दौरान उनके साथ महानगर कांग्रेस कमेटी नोएडा के पूर्व अध्यक्ष शहाबुद्दीन और कांग्रेस नेता पंडित प्रमोद शर्मा भी मौजूद रहे।
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नोएडा (संवाद)।
अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर एवं वरिष्ठ कांग्रेस नेता एडवोकेट दिनेश अवाना ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से मुलाकात की। इस दौरान उनके साथ महानगर कांग्रेस कमेटी नोएडा के पूर्व अध्यक्ष शहाबुद्दीन और कांग्रेस नेता पंडित प्रमोद शर्मा भी मौजूद रहे।