{"_id":"6aba8d92ab1fcc3eda05dc6e","slug":"video-garden-galleria-bar-accused-of-fraud-2026-09-28","type":"video","status":"publish","title_hn":"गार्डन गैलेरिया के बार पर ठगी का आरोप, कार्रवाई की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

भारतीय किसान यूनियन भानु के जिलाध्यक्ष राजकुमार नागर ने सोमवार को सेक्टर 38ए स्थित गार्डन गैलेरिया के सामने धरना प्रदर्शन किया। उन्होंने आरोप लगाया है कि गलेरिया स्थित टीपी टकीला बार के संचालक राहुल समेत छह लोगों पर ठगी की है। उनका दावा है कि उनके कार्यकर्ता निशांत भार्गव, अरविंद भाटी को को लाभ में 10 फीसदी हिस्सेदारी देने का लालच देकर आरटीजीएस के माध्यम से करीब 70 लाख रुपये निवेश कराए गए।

... और पढ़ें