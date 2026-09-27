जड़ी-बूटियों से कारोबार तक, आयुर्वेद ने महिलाओं को दिखाई आत्मनिर्भरता की राह

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नोएडा के सेक्टर-62 स्थित एक्सपो मार्ट में आयोजित आयुष मेले में ऐसी कई महिलाएं पहुंचीं, जिन्होंने आयुर्वेद से जुड़े उत्पाद तैयार कर कारोबार की नई राह बनाई है। इन महिलाओं की कहानी सिर्फ अपना व्यवसाय खड़ा करने तक सीमित नहीं है, बल्कि वे दूसरी महिलाओं को भी आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम कर रही हैं।

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