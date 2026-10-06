{"_id":"6ac4e616cc67ecb0400dd2c1","slug":"video-fire-breaks-out-in-double-decker-bus-on-noida-greater-noida-expressway-2026-10-06","type":"video","status":"publish","title_hn":"नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर डबल डेकर बस में लगी आग","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर परी चौक आने वाले मार्ग पर एक चलती डबल डेकर बस में आग लग गई। सभी सवारियां सुरक्षित बाहर निकल गईं। समय रहते आग पर काबू पा लिया गया। इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई। यह घटना नॉलेज पार्क कोतवाली क्षेत्र में हुई।

... और पढ़ें