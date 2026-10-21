{"_id":"6ad8d6c342683a0f180ff8f1","slug":"video-farewell-to-maa-durga-with-the-slogan-of-aashe-bochhor-aabar-hobe-2026-10-21","type":"video","status":"publish","title_hn":"आसचे बोछोर आबार होबे के जयघोष के साथ मां दुर्गा को दी विदाई","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
आसचे बोछोर आबार होबे के जयघोष के साथ मां दुर्गा को दी विदाई
आसचे बोछोर आबार होबे के जयघोष के साथ मां दुर्गा को दी विदाई
ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा वेस्ट स्थित महागुन मंत्रा-1 और आम्रपाली ड्रीम वैली सोसाइटी में दुर्गा पूजा के समापन पर मां दुर्गा को भावुक विदाई दी गई। महागुन मंत्रा-1 में नौ दिवसीय पांचवीं दुर्गा पूजा के अंतिम दिन पारंपरिक सिंदूर खेला हुआ। विदाई के समय श्रद्धालुओं की आंखें नम हो गईं। ढाक की गूंज और शंखनाद के बीच ‘आसचे बोछोर आबार होबे’ यानी अगले वर्ष मां फिर आएंगी, के जयघोष सुनाई दिए। नौ दिनों तक पूजा-अर्चना, सांस्कृतिक कार्यक्रम, डांडिया और खानपान के स्टॉल आकर्षण का केंद्र रहे। आम्रपाली ड्रीम वैली में भी श्रद्धालुओं ने पूजा और सांस्कृतिक आयोजनों में भाग लेकर मां दुर्गा से सुख, शांति और समृद्धि की कामना की। दोनों सोसाइटियों में उत्सव ने आस्था, परंपरा और सामुदायिक एकता का संदेश दिया।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।