नोएडा में डांडिया नाइट की धूम, थिरके लोग

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नोएडा में सेक्टर-75 स्थित स्पेक्ट्रम मेट्रो में शुक्रवार को डांडिया नाइट का आयोजन किया गया। नवरात्रि के रंग में सजी शाम में संगीत और डांडिया का संगम देखने को मिला। डीजे परिशा और डीजे गौरव की धुनों पर लोगों ने जमकर डांडिया किया। परिवार और दोस्तों के साथ लोगों ने उत्सव का आनंद लिया। पारंपरिक परिधानों में सजे लोगों ने देर शाम तक मस्ती की।

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