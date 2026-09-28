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Hindi News ›   Video ›   Delhi NCR ›   Noida News ›   Commemoration ceremony organized on the birth anniversary of Shaheed Bhagat Singh.

शहीद भगत सिंह की जयंती पर डॉ. महिपाल सिंह यूथ आइकॉन शौर्य समर्पण' से सम्मानित

Mon, 28 Sep 2026 11:15 PM IST
Akash Dubey
Akash Dubey Akash Dubey
Updated Mon, 28 Sep 2026 11:15 PM IST
Commemoration ceremony organized on the birth anniversary of Shaheed Bhagat Singh.
शहीद-ए-आजम सरदार भगत सिंह की 119वीं जयंती के पावन अवसर पर फर्स्टवन रिहैब फाउंडेशन के चेयरमैन डॉ. महिपाल सिंह को 6वें यूथ आइकॉन शौर्य समर्पण से सम्मानित किया गया। यह समारोह युवा क्रांति सेना और गौरी शिक्षा फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में सेक्टर 33 अग्रसेन भवन में आयोजित किया गया।
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