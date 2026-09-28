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शहीद भगत सिंह की जयंती पर डॉ. महिपाल सिंह यूथ आइकॉन शौर्य समर्पण' से सम्मानित

Akash Dubey

Updated Mon, 28 Sep 2026 11:15 PM IST Updated Mon, 28 Sep 2026 11:15 PM IST







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शहीद-ए-आजम सरदार भगत सिंह की 119वीं जयंती के पावन अवसर पर फर्स्टवन रिहैब फाउंडेशन के चेयरमैन डॉ. महिपाल सिंह को 6वें यूथ आइकॉन शौर्य समर्पण से सम्मानित किया गया। यह समारोह युवा क्रांति सेना और गौरी शिक्षा फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में सेक्टर 33 अग्रसेन भवन में आयोजित किया गया। ... और पढ़ें

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