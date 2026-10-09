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सीजेपी प्रदर्शन: रात 9 बजे चिल्ला बार्डर होगा सील, सीमेंटेड बैरिकेडिंग मंगाई गई, पुलिस दल बल की भारी तैनाती

Vijay Singh Pundir

Updated Fri, 09 Oct 2026 03:22 PM IST Updated Fri, 09 Oct 2026 03:22 PM IST







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नोएडा से दिल्ली की तरफ जाने वाले प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए प्रशासन से फुल प्रूफ तैयारी कर ली है। दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर सीमेंटेड बैरिकेडिंग मंगाई गई है। रात 9 बजे से सख्ती बढ़ जाएगी। प्रदर्शनकारियों से भरी बसें यहीं रोककर वापस की जाएंगी। साथ ही भारी पुलिस बल की मौजूदगी में सिर्फ आपातकालीन सेवाएं, और अन्य काम काज के लिए दिल्ली जाने वालों को ही आगे जाने दिया जाएगा। ... और पढ़ें

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