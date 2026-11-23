जिला जज अतुल श्रीवास्तव ने पत्नी की चाकू घोंपकर हत्या करने के मामले में अजय भदौरिया निवासी कानपुर को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 55 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न देने पर एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। जुर्माने की राशि वसूल होने पर मृतका के कानूनी उत्तराधिकारियों को मुआवजे के रूप में दी जाएगी।

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डीजीपी अपराध ब्रह्मजीत भाटी ने बताया कि 8 नवंबर 2022 की रात लगभग 9 बजे अजय भदौरिया ने अपनी पत्नी अनीता के साथ किराए के कमरे में चाकू से हमला कर उसकी हत्या कर दी थी। घटना के समय उसके दोनों बेटे कमरे के बाहर मौजूद थे। उन्होंने शोर मचाया और अपनी नानी और मामा को घटनास्थल पर बुलाया। मामा ने अदालत में बयान दिया कि उसने खिड़की से देखा कि अजय ने अपने बैग से चाकू निकालकर पहले अनीता के गले पर, फिर हाथ पर और बाद में पीठ पर वार किया।दरवाजा खोलने पर अनीता जमीन पर पड़ी थी और कमरे में खून फैला था। मामा ने अपने पुत्र के साथ मिलकर अनीता को यथार्थ अस्पताल पहुंचाया था। जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के अनुसार मृतका के शरीर पर कुल सात घाव पाए गए थे। मामले में दोनों बेटों ने अदालत में यह कहानी बनाई कि बाहर से आए किसी अज्ञात व्यक्ति ने उनकी मां की हत्या की, लेकिन अदालत ने इस दलील को विश्वसनीय नहीं माना। वहीं आरोपी ने अपने बयान में किसी तीसरे व्यक्ति का जिक्र नहीं किया। हत्या में इस्तेमाल चाकू दूसरे दिन आरोपी की निशानदेही पर बाथरूम से बरामद हुआ था।अदालत ने पाया कि किसी अज्ञात व्यक्ति का चौथी मंजिल तक चढ़कर हत्या करना और बिना पकड़े जाए भाग जाना अविश्वसनीय है। मामा के बयान को स्वाभाविक और पूरी तरह विश्वसनीय माना। अदालत ने कहा सिर्फ एक चश्मदीद गवाह के बयान पर भी सजा सुनाई जा सकती है। अगर वह बयान स्पष्ट, विश्वसनीय और भरोसेमंद हो। गवाह का आरोपी का रिश्तेदार होना अपने आप में उसकी गवाही को संदिग्ध नहीं बनाता। मामले में दोनों पुत्रों के होस्टाइल होने को लेकर कहा कि होस्टाइल गवाह की पूरी गवाही खारिज नहीं होती। बल्कि विश्वसनीय हिस्सों को स्वीकार किया जा सकता है। हत्या के अपराध में अदालत ने आरोपी को आजीवन कारावास और 55 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। अदालत ने स्पष्ट किया कि चाकू का इस्तेमाल करना और उसका लाइसेंस न होना अपराध की गंभीरता को बढ़ाता है। यह मामला दुर्लभ से दुर्लभ श्रेणी में नहीं आता, इसलिए मृत्युदंड देने के बजाय आजीवन कारावास की सजा दी गई।अदालत ने कहा कि मृतका की मां और उसके भाई का आरोपी से कोई पुराना विवाद नहीं था। इसलिए झूठा मुकदमा लगाने का कोई कारण नहीं था। घटना के दिन दोनों बेटों ने ही अपनी नानी और मामा को बुलाया था। अगर परिवार में रिश्ते खराब होते, तो वे ऐसा नहीं करते। मामले में आरोपी को घटना के अगले दिन 10 अगस्त 2022 को गिरफ्तार किया गया था और उसकी निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल चाकू बरामद हुआ था। घटनास्थल पर कोई बोतल, गिलास या शराब बरामद नहीं हुई, जो दोनों बेटों की कहानी को और संदिग्ध बनाता है। अदालत ने कहा कि चाकू से कई वार करना और गले की नस काटना गंभीर अपराध है। आरोपी ने अपनी पत्नी की हत्या करके समाज में भय पैदा किया है।पुलिस जांच में सामने आया था महिला आरोपी के साथ सलारपुर गांव में रहती थी। महिला एक कंपनी में काम करती थी। घटना से कुछ दिन पहले ही आरोपी महिला के नौकरी छोड़ने से नाराज था। दोनों में आए दिन कहासुनी होने लगी थी। घटना वाले दिन आरोपी शराब के नशे में था। उसे शराब पीने के लिए और रुपये चाहिए थे। वह महिला से रुपये मांग रहा था। महिला द्वारा रुपये न देने पर आरोपी ने चाकू से गर्दन और हाथ पर वार कर पत्नी को घायल कर दिया था।