ग्रेटर नोएडा के जेवर कोतवाली क्षेत्र के दयानतपुर गांव में गैस सिलेंडर फटने से परिवार के चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे में वीरपाल उम्र-55 और अभिषेक-26 की मौत की सूचना है। अभिषेक के बेटे और पत्नी भी गंभीर रूप से घायल हुए हैं।

विज्ञापन





जानकारी के अनुसार घटना रविवार शाम की है। गांव में अचानक सिलेंडर में विस्फोट हो गया। धमाका इतना तेज था कि आसपास के लोग दहशत में आ गए। मौके पर अफरा-तफरी मच गई। परिजन और ग्रामीण घायलों को लेकर अस्पताल भागे। विज्ञापन



सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जांच शुरू कर दी। पुलिस का कहना है कि विस्फोट के कारणों की जांच की जा रही है। घायलों का इलाज चल रहा है। गांव में हादसे के बाद मातम छाया हुआ है। जानकारी के अनुसार घटना रविवार शाम की है। गांव में अचानक सिलेंडर में विस्फोट हो गया। धमाका इतना तेज था कि आसपास के लोग दहशत में आ गए। मौके पर अफरा-तफरी मच गई। परिजन और ग्रामीण घायलों को लेकर अस्पताल भागे।सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जांच शुरू कर दी। पुलिस का कहना है कि विस्फोट के कारणों की जांच की जा रही है। घायलों का इलाज चल रहा है। गांव में हादसे के बाद मातम छाया हुआ है।

विज्ञापन