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सीसीटीवी: ग्रेटर नोएडा में घर में घुसकर हमला, युवक को चाकू मारा, आठ पर केस दर्ज

Rahul Kumar Tiwari

Updated Sat, 03 Oct 2026 08:27 PM IST Updated Sat, 03 Oct 2026 08:27 PM IST

ग्रेटर नोएडा के हल्दौनी गांव में पुरानी रंजिश को लेकर आठ लोगों पर घर में घुसकर परिवार से मारपीट का आरोप लगा है। हमले में एक युवक चाकू लगने से गंभीर घायल हो गया। पुलिस ने आठ नामजद आरोपियों पर केस दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज की जांच शुरू की है। ... और पढ़ें

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