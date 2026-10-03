अब जमेगा रंग: नोएडा में सस्ती मिलेगी यूके की शराब, ₹3290 तक कम हुई कीमत, असली बोतल की पहचान होगी ये

मुक्त व्यापार समझौता 15 जुलाई से हुआ लागू

भारत और यूनाइटेड किंगडम (यूके) के बीच मुक्त व्यापार समझौता हुआ था। जो 15 जुलाई 2026 से पूरी तरह प्रभावी हो गया है। एफटीए के तहत कस्टम ड्यूटी 150 से घटकर 75 प्रतिशत रह गई हैं। इसका असर यूके से आने वाली शराब पर भी होगा। वहां से आने वाली शराब की कीमतें भी कम हो गई हैं। नई कीमतों के साथ शराब आना शुरू हो गई है। यूपी के आबकारी विभाग ने भी अब तक 8 से 10 ब्रांड को नई कीमतों के साथ बिक्री की अनुमति भी दे दी हैं। जिले में बिकने वाली मुख्य-मुख्य शराब अनुमति के बाद उपलब्ध हो चुकी हैं। आबकारी विभाग के अफसरों का कहना है कि पुराना स्टॉक खत्म होने के बाद ही नई कीमत वाली इंपोर्टेड शराब को दुकानों पर दिया जाएगा। पुराना स्टॉक पुरानी कीमतों पर ही बेचा जाएगा।