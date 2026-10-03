अब जमेगा रंग: नोएडा में सस्ती मिलेगी यूके की शराब, ₹3290 तक कम हुई कीमत, असली बोतल की पहचान होगी ये
भारत और यूनाइटेड किंगडम (यूके) के बीच मुक्त व्यापार समझौता हुआ था। जो 15 जुलाई 2026 से पूरी तरह प्रभावी हो गया है। एफटीए के तहत कस्टम ड्यूटी 150 से घटकर 75 प्रतिशत रह गई हैं। इसका असर यूके से आने वाली शराब पर भी होगा। वहां से आने वाली शराब की कीमतें भी कम हो गई हैं। नई कीमतों के साथ शराब आना शुरू हो गई है।
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यूनाइटेड किंगडम (यूके) के साथ मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) होने से शराब भी सस्ती हो गई हैं। यूके से आने वाली इंपोर्टेड शराब की कीमतें 20 रुपये से लेकर 3290 रुपये तक कम हो गई है। यूपी के आबकारी विभाग ने नई एमआरपी पर बिक्री की अनुमति भी दे दी है। अगले 10 दिन में यूके से आने वाली सभी ब्रांड की विदेशी मदिरा नई कीमतों के साथ सभी दुकानों पर उपलब्ध होगी। हालांकि पुराना स्टॉक खत्म होने व उसका प्रमाण पत्र देने के बाद ही नया स्टॉक मिलेगी।
मुक्त व्यापार समझौता 15 जुलाई से हुआ लागू
भारत और यूनाइटेड किंगडम (यूके) के बीच मुक्त व्यापार समझौता हुआ था। जो 15 जुलाई 2026 से पूरी तरह प्रभावी हो गया है। एफटीए के तहत कस्टम ड्यूटी 150 से घटकर 75 प्रतिशत रह गई हैं। इसका असर यूके से आने वाली शराब पर भी होगा। वहां से आने वाली शराब की कीमतें भी कम हो गई हैं। नई कीमतों के साथ शराब आना शुरू हो गई है। यूपी के आबकारी विभाग ने भी अब तक 8 से 10 ब्रांड को नई कीमतों के साथ बिक्री की अनुमति भी दे दी हैं। जिले में बिकने वाली मुख्य-मुख्य शराब अनुमति के बाद उपलब्ध हो चुकी हैं। आबकारी विभाग के अफसरों का कहना है कि पुराना स्टॉक खत्म होने के बाद ही नई कीमत वाली इंपोर्टेड शराब को दुकानों पर दिया जाएगा। पुराना स्टॉक पुरानी कीमतों पर ही बेचा जाएगा।
नई बोतल पर लिखा होगा एफटीए
अफसरों ने बताया कि एफटीए के कारण यूके से आने वाली शराब सस्ती हो गई है। इसकी जानकारी उस बोतल पर भी लिखी होगी। बोतल पर एफटीए एएफएफआईएक्स लिखा होगा। यूके से आने वाली शराब कुल विदेशी शराब की बिक्री का 40 प्रतिशत हिस्सा हैं। जॉनी वॉकर से लेकर शिवास रीगल सबसे ज्यादा बिकती हैं।
|ब्रांड
|पुरानी कीमत
|नई कीमत
|जॉनी वॉकर रेड लेबल, 750 एमएल
|1910
|1740
|जॉनी वॉकर ब्लैक लेबल 12 साल 750 एमएल
|3080
|2830
|जॉनी वॉकर गोल्ड लेबल रिजर्व 750 एमएल
|5090
|4600
|जॉनी वॉकर डबल ब्लैक लेबल 750 एमएल
|3770
|3370
|जॉनी वॉकर ब्लू लेबल 750 एमएल
|15400
|14460
|शिवास रीगल 12 साल, 750 एमएल
|3000
|2710
|शिवास रीगल 25 साल, 700 एमएल
|18070
|14780
|शिवास रीगल 18 साल, 750 एमएल
|5600
|4910
|रॉयल सैल्यूट 700 एमएल
|11490
|9320
|ग्लेनलेविट 12 साल, 700 एमएल
|3710
|3300
|ग्लेनलेविट 18 साल, 700 एमएल
|6800
|5590
सरकार से नई एमआरपी स्वीकृत होने के बाद यूके की शराब दुकानों के लिए उपलब्ध है लेकिन पुराना स्टॉक खत्म होने के बाद ही नया स्टॉक मिलेगा। -सुबोध कुमार श्रीवास्तव, जिला आबकारी अधिकारी