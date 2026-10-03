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'नहीं गिर रहा सर...': नोएडा की 43वीं मंजिल से कूदने वाले युवक का नया वीडियो, मरने वाला कौन; क्यों दी जान?

Sat, 03 Oct 2026 04:22 PM IST
विकास कुमार न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नोएडा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नोएडा Published by: विकास कुमार Updated Sat, 03 Oct 2026 04:22 PM IST
सार

मृतक की पहचान संभव जैन (पुत्र विनय कुमार जैन, निवासी मानेसर, गुरुग्राम) के रूप में हुई है। वह सुपरनोवा सोसायटी की स्पायरा बिल्डिंग के एक कमरे में महज एक दिन के लिए अकेले ठहरने आया था। पुलिस के मुताबिक, संभव जैन कमरे की बालकनी की रेलिंग से लटक गया और फिर नीचे कूद गया। 

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New video man who jumped 43rd floor of Noida Supernova Society who was he and why he did it
43वीं मंजिल से कूदा शख्स - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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नोएडा के सेक्टर-94 स्थित सुपरनोवा सोसायटी में हुई एक दिल दहला देने वाली घटना का नया वीडियो सामने आया है। इस दर्दनाक हादसे में गुरुग्राम के रहने वाले एक युवक ने 43वीं मंजिल से कूदकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। शुरुआती जांच में जहां मानसिक तनाव की बात सामने आ रही है, वहीं अब सामने आए नए वीडियो ने इस घटना के आखिरी पलों के खौफनाक मंजर को बयां कर दिया है।

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नया वीडियो और अंतिम समय की बातचीत
सामने आए नए वीडियो में यह स्पष्ट नजर आ रहा है कि युवक के कूदने से पहले वहां मौजूद कुछ लोग और एसी मैकेनिक उसे बचाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। वीडियो में लोग उसे लगातार समझाते और नीचे उतरने की मिन्नतें करते दिख रहे हैं। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, जब उसे बचाने का प्रयास किया जा रहा था, तब युवक ने कहा था, 'नहीं गिर रहा सर...' लेकिन इसके कुछ ही पलों बाद उसने अचानक छलांग लगा दी। यह पूरी खौफनाक घटना पास में खड़े एक केयरटेकर के कैमरे में कैद हो गई, जिसे देखकर हर किसी की रूह कांप उठी।

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कौन था मृतक और क्या थी घटना?
मृतक की पहचान संभव जैन (19) (पुत्र विनय कुमार जैन, निवासी मानेसर, गुरुग्राम) के रूप में हुई है। वह सुपरनोवा सोसायटी की स्पायरा बिल्डिंग के एक कमरे में महज एक दिन के लिए अकेले ठहरने आया था। पुलिस के मुताबिक, संभव जैन कमरे की बालकनी की रेलिंग से लटक गया और फिर नीचे कूद गया। इतनी अत्यधिक ऊंचाई (43वीं मंजिल) से गिरने के कारण उसका शरीर बुरी तरह क्षत-विक्षत हो गया और मौके पर ही उसकी दर्दनाक मौत हो गई। इस घटना से पूरी सोसायटी और आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया।

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एफएसएल टीम ने जुटाए साक्ष्य और पुलिस जांच जारी
घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और वरिष्ठ अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंचे। इसके साथ ही फॉरेंसिक साइंस लैब (एफएसएल) की टीम ने भी घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण कर आवश्यक साक्ष्य जुटाए। पुलिस ने कमरे, बालकनी और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को खंगालना शुरू कर दिया है ताकि यह पता चल सके कि आत्महत्या से ठीक पहले वहां क्या गतिविधियां हुईं।

सुसाइड करने के पीछे मानसिक तनाव की आशंका
पुलिस की प्रारंभिक पूछताछ और आसपास के लोगों से मिली जानकारी के अनुसार, मृतक संभव जैन कुछ समय से मानसिक तनाव से जूझ रहा था। हालांकि, उसने इतना खौफनाक कदम क्यों उठाया, इसके पीछे की असली वजह अभी तक पूरी तरह स्पष्ट नहीं हो सकी है। पुलिस सभी संभावित पहलुओं को ध्यान में रखकर गहराई से जांच कर रही है। मृतक के परिजनों को इस दुखद घटना की सूचना दे दी गई है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और आगे की जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर नियमानुसार आगामी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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