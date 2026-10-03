'नहीं गिर रहा सर...': नोएडा की 43वीं मंजिल से कूदने वाले युवक का नया वीडियो, मरने वाला कौन; क्यों दी जान?

नया वीडियो और अंतिम समय की बातचीत

सामने आए नए वीडियो में यह स्पष्ट नजर आ रहा है कि युवक के कूदने से पहले वहां मौजूद कुछ लोग और एसी मैकेनिक उसे बचाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। वीडियो में लोग उसे लगातार समझाते और नीचे उतरने की मिन्नतें करते दिख रहे हैं। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, जब उसे बचाने का प्रयास किया जा रहा था, तब युवक ने कहा था, 'नहीं गिर रहा सर...' लेकिन इसके कुछ ही पलों बाद उसने अचानक छलांग लगा दी। यह पूरी खौफनाक घटना पास में खड़े एक केयरटेकर के कैमरे में कैद हो गई, जिसे देखकर हर किसी की रूह कांप उठी।