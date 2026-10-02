मिल गए वो चोर: महिला से आईफोन-18 प्रो छपटने वाले तीन बदमाश पकड़े, लूट के फोन दूसरे राज्यों में करते सप्लाई

बिसरख कोतवाली पुलिस ने ई-रिक्शा सवार महिला से नया वाला आईफोन-18 प्रो फोन की बात पूछकर फोन छीनने वाले तीन आरोपियों को शुक्रवार को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से छीने गए एक आईफोन-18 प्रो सहित पांच मोबाइल फोन, दो तमंचे और दो कारतूस, 2500 रुपये नकद और वारदात में इस्तेमाल बिना नंबर की अपाचे बाइक बरामद हुई है।आरोपी बिसरख क्षेत्र में अलग-अलग स्थानों पर राहगीरों से मोबाइल छीनते थे।

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एसीपी सेंट्रल नोएडा कृष्णकांत का कहना है कि शुक्रवार को लोकल इंटेलिजेंस और इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस की मदद से सलमान उर्फ सुहैल, अजाज उर्फ अज्जू उर्फ सोनू और नईम को छह प्रतिशत एरिया पार्क के पास से गिरफ्तार किया गया।सलमान और अजाज बुलंदशहर के रहने वाले हैं। जबकि नईम मूल रूप से गाजियाबाद का रहने वाला है और वर्तमान में पिलखुवा में रह रहा था। आरोपी सलमान बाइक चलाता था और अजाज पीछे बैठकर वारदात करता था। दोनों सुनसान रास्तों पर राहगीरों और ई-रिक्शा में बैठे लोगों को निशाना बनाते थे।कभी मोबाइल देखने के बहाने और कभी मौका पाकर मोबाइल छीनकर फरार हो जाते थे। सलमान करीब तीन साल तक नोएडा में ऑटो चलाता था, इसलिए उसे क्षेत्र के रास्तों की जानकारी थी। दोनों आरोपी छीने गए मोबाइल नईम को बेचते थे। नईम इन्हें खरीदकर बंगाल और बिहार में सप्लाई करता था।नईम के खिलाफ गाजियाबाद और गौतमबुद्धनगर में चोरी, लूट, हत्या के प्रयास, आर्म्स एक्ट और गैंगस्टर एक्ट समेत दो दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। सलमान के खिलाफ गाजियाबाद में लूट और हत्या के प्रयास के मुकदमों के अलावा बिसरख में मोबाइल स्नैचिंग और आर्म्स एक्ट सहित छह मामले दर्ज हैं। अजाज के खिलाफ भी बिसरख में तीन स्नैचिंग और एक आर्म्स एक्ट का मामला दर्ज है। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर अन्य घटनाओं और उनके नेटवर्क के संबंध में जानकारी जुटा रही है।आरोपियों ने 21 सितंबर को चेरी काउंटी सोसाइटी के पास से ई-रिक्शा पर बैठी महिला से उसका नया आईफोन 18 प्रो मोबाइल फोन झपट लिया था। महिला अपने घर से ऑफिस जाने के लिए निकली थीं और ई-रिक्शा का ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए मोबाइल निकाल रही थीं। तभी बदमाशों ने शातिराना अंदाज में पहले युवती से रास्ता पूछा। फिर महिला से पूछा कि क्या यह नया वाला आईफोन है। इसके बाद तुरंत मोबाइल झपट कर फरार हो गए थे। महिला ने तीन दिन पहले ही आईफोन-18 प्रो खरीदा था।