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नोएडा में सेक्टर 110 महर्षि आश्रम में 27 नवंबर से 5 दिसंबर तक भारत उत्कर्ष महायज्ञ का आयोजन
नोएडा के सेक्टर 110 महर्षि नगर स्थित महर्षि आश्रम में 27 नवंबर से 5 दिसंबर तक नौ दिवसीय भारत उत्कर्ष महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। 108 कुंडीय देवी भगवती सहस्त्र महायज्ञ में 140 करोड़ आहुतियों के जरिए विश्व शांति, राष्ट्र कल्याण और समृद्धि की कामना की जाएगी। आयोजन महर्षि महेश योगी संस्थान की ओर से शंकराचार्य स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती के संरक्षण में हो रहा है। प्रतिदिन सुबह 9:30 बजे यज्ञ और दोपहर 3 से शाम 8 बजे तक देवी कृष्ण प्रिया की श्रीमद् देवी भागवत कथा होगी। आयोजन के दौरान मथुरा का नगाड़ा वादक दल, बुंदेली दीवारी पाई डंडा, फरवाही और तमूरा लोकनृत्य की प्रस्तुतियां होंगी। परिसर में भारत आरोग्य मेला, कला गांव, रेत कला प्रदर्शनी, पुस्तक मेला, गौ सेवा और अन्न क्षेत्र भी सजाया गया है। वैदिक प्रांगण में कल्पवास, ध्यान, वेदाध्ययन और साधना की व्यवस्था होगी। आयोजन का ध्येय राष्ट्र की समृद्धि में सभी की सहभागिता और आध्यात्मिक चेतना को जागृत करना है। 5 दिसंबर को पूर्णाहुति के साथ महायज्ञ का समापन होगा। आयोजन गेट नंबर-6, महर्षि आश्रम, महर्षि नगर में हो रहा है।
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