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संवाद न्यूज एजेंसीनोएडा। सीडब्ल्यूसी में बेटी से मिलकर लौट रही महिला के साथ कुछ लोगों ने रास्ता रोककर अभद्रता की। महिला का आरोप है कि आरोपी उस पर पुराने मामले में समझौता करने का दबाव बना रहे थे। विरोध करने पर जान से मारने की धमकी देकर भाग गए। वहीं महिला का आरोप है कि वह शिकायत लेकर फेज-दो थाने पहुंची लेकिन पुलिसकर्मियों ने उसकी बात सुनने और कार्रवाई करने के बजाय उसे थाने से भगा दिया। शनिवार को वायरल हुए वीडियो में महिला ने पूरे घटनाक्रम का जिक्र करते हुए पुलिस के व्यवहार पर भी सवाल उठाए हैं। घटना के दो वीडियो शनिवार को सोशल मीडिया पर वायरल हुए। इनमें एक वीडियो में महिला के साथ कुछ लोग अभद्रता करते दिखाई दे रहे हैं, जबकि दूसरे वीडियो में महिला ने घटना की जानकारी देते हुए पुलिस पर सुनवाई नहीं करने का आरोप लगाया है।महिला के अनुसार, वर्ष 2022 में उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना हुई थी, जिसमें आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया था। आरोप है कि जेल से छूटने के बाद आरोपी लगातार उस पर समझौते का दबाव बना रहे हैं। महिला ने बताया कि कुछ दिन पहले उसकी नाबालिग बेटी घर से लापता हो गई थी, जिसे बाद में सीडब्ल्यूसी के संरक्षण में रखा गया। बुधवार को वह बेटी से मिलने सीडब्ल्यूसी गई थी। वहां से वापस लौटते समय रास्ते में कुछ लोगों ने उसे रोक लिया और पुराने मामले में समझौता करने का दबाव बनाते हुए अभद्रता की।महिला और कुछ युवकों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हुई थी। महिला की शिकायत पर जांच कराई जा रही है। जांच के बाद मामले में प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। -स्वतंत्र सिंह, एडीसीपी, सेंट्रल नोएडा