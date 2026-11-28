विज्ञापन

माई सिटी रिपोर्टरग्रेटर नोएडा। सिग्मा-4 स्थित रॉयल सहकारी आवास समिति में फ्लैट की रजिस्ट्री को लेकर कथित फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है। समिति के एक सदस्य की शिकायत के बाद कोर्ट के आदेश पर बीटा-2 कोतवाली पुलिस ने अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, सहायक सचिव समेत नौ लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी समेत अन्य धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है।सोसाइटी निवासी और समिति सदस्य आनंदकर उपाध्याय का आरोप है कि फ्लैट संख्या 31-डी की रजिस्ट्री कराने के लिए समिति के मृतक पदाधिकारी के फर्जी हस्ताक्षर किए गए। यह आरोप बालकृष्ण निखरा, अध्यक्ष रुपक रोड, उपाध्यक्ष योगेंद्र राउत चौरसिया, शुभम गोयल, सचिव कमलेश कुमार श्रीवास्तव, सहायक सचिव परवीन कुमार पाल, सदस्य जीत सिंह, सहयोजित सदस्य हरिहर शर्मा और मनोनीत सदस्य कल्पना त्यागी पर लगाए गए हैं। आरोप है कि बालकृष्ण निखरा वर्ष 2012 को ही फ्लैट पर काबिज हो गए थे। जबकि निर्माण लागत और अन्य वित्तीय देनदारियों का पूरा भुगतान नहीं हुआ था। अप्रैल 2012 में दिए गए दो चेक तत्कालीन प्रबंधन ने नहीं भुनाए। इसके बाद मूल धनराशि का भुगतान 16 नवंबर 2018 को किया गया। आरोप है कि इसके बावजूद विलंब ब्याज और अन्य बकाया राशि जमा नहीं की गई। 25 अगस्त 2019 और 12 सितंबर 2021 को हुई आम सभाओं का हवाला देते हुए कहा गया है कि बकाया ब्याज और फ्लैट के कब्जे का मामला बैठकों में उठता रहा, लेकिन इसका निस्तारण नहीं हुआ। इसके बावजूद अक्तूबर 2023 के आसपास फ्लैट की रजिस्ट्री करा दी गई।शिकायत में आरोप लगाया गया है कि 5 अप्रैल 2023 को समिति के अध्यक्ष रुपक रोड ने परवीन कुमार पाल को सहायक सचिव नियुक्त कर सचिव के अधिकार भी सौंप दिए थे। इस नियुक्ति को लेकर सहकारी समितियों के अपर आयुक्त एवं अपर निबंधक स्तर पर जांच कराई गई थी। जांच में नियुक्ति नियम विरुद्ध पाई गई। आरोप है कि पाल ने सचिव के अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए रजिस्ट्री से संबंधित अनापत्ति प्रमाणपत्र और अन्य दस्तावेज जारी कराने में भूमिका निभाई। कोतवाली प्रभारी विनोद कुमार का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है।