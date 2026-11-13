अपने-अपने राम कार्यक्रम, कुमार विश्वास बोले भौतिक प्रगति सफल बनाती है, राम के आदर्श जीवन को सार्थक बनाते हैं

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नोएडा में सेक्टर-38 स्थित वर्ल्ड्स ऑफ वंडर में शुक्रवार को तीन दिवसीय सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक कार्यक्रम अपने-अपने राम का शुभारंभ हुआ। कवि डॉ. कुमार विश्वास ने भगवान श्रीराम के जन्मोत्सव का प्रसंग सुनाया। इस दौरान पूरा परिसर जय श्रीराम के जयकारों से गूंज उठा। कवि कुमार विश्वास ने कहा कि ‘अपने-अपने राम’ केवल कथा वाचन नहीं, बल्कि सफलता से सार्थकता की ओर ले जाने वाला संवाद है। भौतिक प्रगति हमें सफल तो बना सकती है, लेकिन राम के आदर्श हमें सार्थक बनाते हैं।

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