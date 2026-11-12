ग्रेटर नोएडा: छठ पूजा के लिए घाट पर तैयारियां तेज, देखें ग्राउंड रिपोर्ट

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नॉलेज पार्क-2 स्थित आईईसी पार्क में छठ पूजा के आयोजन को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। घाट पर साफ-सफाई के साथ श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं की जा रही हैं। व्रतियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए महिलाओं के लिए चेंजिंग रूम भी बनाए जा रहे हैं। समिति के अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि पूजा शुरू होने से पहले सभी तैयारियां पूरी कर ली जाएंगी, ताकि श्रद्धालुओं और व्रतियों को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।

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