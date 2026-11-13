Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Noida News ›   A power crisis has emerged once again in a society located in Greater Noida West

ग्रेनो: एक साल में 7वीं बार गुल हुई महागुन मायवुड्स की बिजली, 5 हजार परिवारों पर संकट; 1.05 करोड़ का बिल बकाया

Fri, 13 Nov 2026 02:30 PM IST
Vijay Singh Pundir अमर उजाला नेटवर्क, ग्रेटर नोएडा
अमर उजाला नेटवर्क, ग्रेटर नोएडा Published by: Vijay Singh Pundir Updated Fri, 13 Nov 2026 02:30 PM IST
सार

1.05 करोड़ रुपये से अधिक का बिजली बिल बकाया होने पर एनपीसीएल ने शुक्रवार सुबह ग्रेटर नोएडा वेस्ट स्थित महागुन मायवुड्स सोसायटी की बिजली आपूर्ति बंद कर दी। साोसायटी में बिजली कटने का सिलसिला नवंबर 2025 से चल रहा है। हैरानी की बात है कि हर बार कार्रवाई के बाद भी बकाया राशि का भुगतान स्थायी रूप से नहीं हो पा रहा है।

विज्ञापन
A power crisis has emerged once again in a society located in Greater Noida West
महागुन मायवुड्स सोसायटी की बिजली गुल - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

ग्रेटर नोएडा वेस्ट स्थित महागुन मायवुड्स सोसायटी में एक बार फिर बिजली संकट खड़ा हो गया है। 1.05 करोड़ रुपये से अधिक का बिजली बिल बकाया होने पर एनपीसीएल ने शुक्रवार सुबह 11:15 बजे सोसायटी की बिजली आपूर्ति बंद कर दी। पिछले एक साल में यह सातवीं बार है, जब बकाया भुगतान नहीं होने पर एनपीसीएल को कनेक्शन काटने की कार्रवाई करनी पड़ी है। बिजली कटने से सोसायटी में रहने वाले करीब पांच हजार परिवारों के सामने परेशानी खड़ी हो गई है।

विज्ञापन


एनपीसीएल के प्रवक्ता मनोज झा ने बताया कि सोसायटी प्रबंधन को बकाया बिजली बिल जमा करने के लिए कई बार नोटिस जारी किए गए थे। डिस्कनेक्शन नोटिस देने के बाद भी प्रबंधन ने निर्धारित समय सीमा में भुगतान नहीं किया। इसके बाद शुक्रवार को कार्रवाई करते हुए बिजली आपूर्ति बंद कर दी गई। सोसायटी में सिंगल प्वाइंट बिजली कनेक्शन है, ऐसे में बकाया भुगतान की जिम्मेदारी प्रबंधन की है।
विज्ञापन


हर बार कटती है बिजली, फिर बढ़ जाता है बकाया
महागुन मायवुड्स सोसायटी में बिजली कटने का सिलसिला नवंबर 2025 से चल रहा है। हैरानी की बात है कि हर बार कार्रवाई के बाद भी बकाया राशि का भुगतान स्थायी रूप से नहीं हो पा रहा है। एनपीसीएल के आंकड़ों के मुताबिक, 14 नवंबर 2025 को 85.41 लाख, 15 दिसंबर को 68.04 लाख, 16 मार्च 2026 को 71.40 लाख और 14 अप्रैल को 46.72 लाख रुपये बकाया होने पर बिजली काटी गई थी। इसके बाद 17 सितंबर को 51.50 लाख और 16 अक्टूबर को 58.59 लाख रुपये बकाया होने पर आपूर्ति बंद की गई। अब 13 नवंबर को बकाया बढ़कर 1.05 करोड़ रुपये से अधिक पहुंच गया है।
विज्ञापन
विज्ञापन


बार-बार नोटिस के बाद भी भुगतान नहीं
एनपीसीएल के प्रवक्ता मनोज झा ने बताया कि सोसायटी प्रबंधन को कई बार नोटिस देकर बकाया भुगतान का पर्याप्त समय दिया गया। इसके बावजूद निर्धारित समय में राशि जमा नहीं की गई। पहले भी कई बार भुगतान में लापरवाही सामने आई है। ऐसे में नियमानुसार बिजली आपूर्ति बंद करने की कार्रवाई की गई है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed