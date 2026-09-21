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Hindi News ›   Video ›   Delhi NCR ›   Gurugram News ›   XUV caught fire for unknown reasons while moving on Jharsa Road

झाड़सा रोड पर चलती एक्सयूवी गाड़ी में अज्ञात कारणों से लगी आग

Mon, 21 Sep 2026 08:41 PM IST
Akash Dubey
Akash Dubey Akash Dubey
Updated Mon, 21 Sep 2026 08:41 PM IST
XUV caught fire for unknown reasons while moving on Jharsa Road
शहर के झाड़सा रोड पर सोमवार की शाम करीब 5 बजे चलती एक्सयूवी गाड़ी में अज्ञात कारणों से आग लग गई। सूचना मिलने पर भीमनगर फायर स्टेशन से एक दमकल गाड़ी मौके पर पहुंची। फायरकर्मियों ने पानी का छिड़काव करके आग बुझाई। इस घटना में गाड़ी पूरी तरह से जल गई थी। गनीमत रही कि घटना में कोई व्यक्ति घायल नहीं हुआ है।
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