{"_id":"6aae8bccb82ef6ffd8011449","slug":"video-union-minister-released-two-books-of-vision-unlimited-in-gurugram-2026-09-19","type":"video","status":"publish","title_hn":"गुरुग्राम: केंद्रीय मंत्री ने विजन अनलिमिटेड की दो पुस्तकें जारी कीं, 3000 बच्चों को मिला लाभ","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
गुरुग्राम: केंद्रीय मंत्री ने विजन अनलिमिटेड की दो पुस्तकें जारी कीं, 3000 बच्चों को मिला लाभ
केंद्रीय संस्कृति राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने शुक्रवार को विज़न अनलिमिटेड की दो नई पुस्तकों का विमोचन किया। यह कार्यक्रम गुरुग्राम के म्यूज़ियो कैमरा में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान हुआ। ये पुस्तकें संस्था के पांच वर्षों के कार्यों, शोध और परिणामों को दर्शाती हैं।
विज़न अनलिमिटेड की स्थापना 2020 में नेत्र चिकित्सक डॉ. शिबाल भारतीया ने की थी। यह गैर-लाभकारी संस्था गुरुग्राम की शहरी अनौपचारिक बस्तियों में आफ्टर स्कूल क्लबों के हब-एंड-स्पोक नेटवर्क के माध्यम से काम करती है। वर्तमान में इसके पांच केंद्र लगभग 800 बच्चों तक पहुंच रहे हैं। स्थापना के बाद से 3,000 से अधिक बच्चों को सेवाएं प्रदान की जा चुकी हैं। राव इंद्रजीत सिंह ने संस्था के कार्यों की सराहना की। कार्यक्रम में बातचीत और कहानी-वाचन के साथ संस्था के लिए धन उगाही भी की गई। अतिथियों से वंचित बच्चों के कार्यक्रमों के विस्तार में सहयोग का आग्रह किया गया।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।